Emoussé et en difficulté sur jeu placé, Ivry n’a pas été en mesure d’enchaîner, battu à la régulière par Cesson-Rennes, plus solide sur la durée. Dépassés en première période (4-10, 22e; 8-13), l’USI a tenté de rectifier le tir en seconde (12-20, 38e; 17-29, 55e), sans succès. Le club ivryen reste premier relégable : « Nous avons une seconde période horrible, j’ai du mal à l’expliquer, on a fait toutes les choses qu’il ne fallait pas faire », ruminait l’arrière droit Linus Persson.