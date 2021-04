C’est une performance de choix réalisée par le HBC Nantes hier après-midi qui a mis fin à 22 victoires de rang du club de la capitale et 43 matchs sans défaite en Starligue depuis deux ans. Le PSG n’a jamais été autant en échec qu’hier face au H, ne marquant que 24 buts (24-25). Malgré ce premier revers de la saison, le PSG a toujours six points d’avance sur son poursuivant Montpellier. Très bonne opération dans la course au maintien pour l’US Ivry qui a gagnant sur le fil face au Pays d’Aix hier sur un but à quatre secondes de la fin de Kablouti (23-22) revient à hauteur de Créteil.