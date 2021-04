Pendant que le leader parisien renverse tout sur son passage pour glaner un 21e succès et s’ouvrir en grand les portes d’un nouveau titre, les clubs franciliens eux font la grimace dans le bas de tableau. Tandis que le match Aix-Créteil a été reporté à une date ultérieure, Tremblay a payé cher ses moments d’égarement contre Toulouse (26-31). En manque de rythme et privé de compétition depuis près d’un mois, Ivry a chuté d’un rien sur le parquet d’Istres. Tremblay et Ivry ferment la marche