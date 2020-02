Hand – Starligue (J16) – Une bouffée d’oxygène pour Ivry

La bonne opération dans la course au maintien est à mettre au crédit d’Ivry qui en s’adjugeant cette 5e victoire de la saison sur St-Raphaël (31-30) prend de l’air au classement. Tandis que les deux relégables franciliens n’ont pas été en mesure de bousculer la hiérarchie – Créteil battu par le PSG (39-26) et Tremblay à Toulouse (36-27). Voilà la formation val-de-marnaise 11e avec 4 points d’avance sur Tremblay et six sur la lanterne rouge Créteil. « On a fait preuve de beaucoup de caractère pour l’emporter, même lorsque nous connaissons un temps-faible, on arrive toujours à rester concernés et déterminés. C’est encourageant pour la suite », se félicitait Benjamin Bataille, encore une fois aérien avec 12 buts à son actif.