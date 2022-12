Après quatre revers de rang, l’USI a sorti les muscles ce vendredi soir en Provence pour arracher un nul salvateur (34-34). Un point qui vaut de l’or dans sa position fragile. Une nouvelle fois, Créteil a touché ses limites à domicile, prenant de plein fouet la montée en puissance de Limoges (24-32). Le duel entre Créteil et Ivry sent d’ores et déjà le gouffre. Enfin, le PSG reçoit Cesson-Rennes ce samedi (18h15) avec l’objectif de rejoindre le MHB en tête du championnat.