Malgré un gros cœur et beaucoup d’envie, le club cristolien n’a pas réussi l’exploit hier face au H (30-25). Une défaite qui confirme qu’après un début de saison canon, le club val-de-marnais va bel et bien devoir batailler ferme pour se sauver. Les Cristoliens n’ont plus qu’un point d’avance sur la zone rouge.