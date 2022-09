Après la défaite en Trophée des Champions, beaucoup d’observateurs aguerris attendaient avec impatience la première du PSG dans un Parnasse infernal. Si l’USAM a tenté de combattre avec ses armes, le club parisien a encore du réservoir et surtout beaucoup d’orgueil pour marquer son territoire (28-33). Les autres clubs franciliens n’ont pas eu la même réussite avec les défaites d’Ivry et de Créteil respectivement contre Cesson-Rennes (23-27) et Toulouse (39-31).