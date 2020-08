Avec cinq cas de Covid-19 détectés dans ses effectifs rassemblant ma Starligue et le Centre de formation (N1), l’US Ivry a annoncé aujourd’hui la mise en parenthèse de sa préparation et l’annulation de ces premiers matchs de préparation, dont celui prévu aujourd’hui contre Pontault-Combault et sans doute celui de Massy le 28 août prochain. Les joueurs ont été placés en quatorzaine. La reprise de la compétition s’annonce plus que jamais semée d’embûches.