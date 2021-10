En attendant les duels Massy – Billère et Sarrebourg – Tremblay, le compte est bon pour le moment avec deux victoires chez les clubs franciliens. Le premier n’a souffert d’aucune contestation avec le quatrième succès d’Ivry face au promu Caen (35-25). Le second fût nettement plus périlleux, pour Pontault-Combault qui a eu le dernier mot dans le money-time à Valence (25-26).