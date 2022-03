Les clubs franciliens ont su tirer leur épingle du jeu hier soir à l’occasion de la 22e journée. Ainsi, le leader Ivry n’a pas laissé la moindre chance à Besançon d’y croire en dépassant pour la première fois la barre des 40 buts cette saison (41-33) : « C’est vrai qu’en attaque, nous avons des certitudes. En revanche, on aurait aimé prendre moins de buts », relevait l’entraîneur Sébastien Quintallet. En s’imposant d’une courte tête contre Sélestat (35-33) et Angers (27-29), Pontault-Combault et Massy ont réalisé une bonne opération dans la course aux play-offs. Ainsi, les Pontellois restent accrochés à la 2e place tandis que Massy a grimpé à à la 6e place, profitant du report entre Tremblay et Strasbourg.