Dans un choc de haut de tableau, capital pour la première place, Pontault-Combault a frappé fort hier soir en Lorraine en dominant de la tête et des épaules Nancy (26-33). Un succès de premier plan qui confirme qu’au fil des épisodes la bande à Chérif Hamani se pose comme le plus sérieux candidat à la montée via la première place. Seul Saran arrive à suivre le tempo à deux points derrière. Surtout quand ces poursuivants dégringolent à l’instar de Cherbourg, qui a concédé un 2e revers de rang à Massy (26-22). Le club du MEHB consolide sa 6e place, où Nice derrière à deux points reste à l’affût.