La 15e journée de championnat a confirmé que les places seront chères pour la montée immédiate en Starligue. Ils sont quatre équipes – Dijon, Saran, Tremblay et Pontault-Combault – à se tenir en deux avec le but avoué de finir à la première place. Arrivé lancé au moment de conclure le chapitre 2022 dans le Loiret, Tremblay a calé, subissant son deuxième revers de la saison contre Saran (34-39). Malgré un match pas toujours maîtrisé et parfois en difficulté en première période contre Besançon, Pontault-Combault a su repousser les vents contraires afin de finir l’année sur une bonne note (34-26). Enfin, le match entre Cherbourg et Massy a été reporté à une date ultérieure.