En s’imposant pour la 8e fois consécutivement contre Sarrebourg (29-24), l’USI conforte son leadership et accroît son avance sur ses rivaux. En effet, en attendant le match de Dijon à Massy ce soir à Coubertin et après la défaite sur le fil de Tremblay à Cherbourg (31-30), Ivry possède désormais cinq points d’avance. Une bonne nouvelle pour la troupe de Sébastien Quintallet : « On a plutôt bien maîtrisé notre sujet même si j’aurais aimé que les joueurs se lâchent davantage ». De son côté, Pontault-Combault a raté le coche, se contenant du nul à Besançon (29-29).