Attendu de pied ferme par tous les amateurs de handball en manque de compétition, le calendrier prévisionnel pour la saison 2021-2022 a été publié par la FFHB. Ainsi, la N1, N2 et N3 garçons et filles retrouveront les chemins de la compétitions le week-end du 11 et 12 septembre. Les finales des championnats de France amateurs auront lieu elles les 4-5 juin 2022.