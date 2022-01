Dans un championnat où la montée est promise au premier et où la lutte pour le maintien fera des dégâts avec la descente des trois derniers ainsi que les quatre moins bons neuvièmes, les clubs franciliens ne semblent concernés ni par l’un par l’autre. En chasse derrière les deux leaders Falaise et Loudéac, les clubs franciliens réalisent un joli tir groupé : Puteaux (3e), Bois-Colombes (4e), Paris Sport Club (5e), Houilles-Le Vésinet (6e) et Asnières (8e). Seul Plaisir va devoir redoubler de vigilance, puisque le Pays d’Auray (10e) reste un rival solide pour ne pas descendre à l’échelon inférieur