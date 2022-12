Troisième de sa poule derrière les deux équipes normandes Granville et le Stade Valériquais, le RAC est dans les clous de son tableau de marche. L’entraîneur Christophe Guiselin jette un regard très positif sur le bilan de la première partie de saison.

Troisième avec seulement deux défaites en 10 journées, le bilan est reluisant ?

« On sort d’une saison moyenne, l’objectif est de finir dans le Top 5 et nous sommes en effet bien placés. Dans une poule ouverte, je ne pense pas que quelqu’un peut prédire qui va monter. On peut battre tout le monde mais aussi on peut avoir des coups de mou. J’ai pas mal de jeunes qui grandissent et qui sont un très bon relais pour les leaders d’expérience. Mais le leitmotiv est de prendre du plaisir, le classement, on ne s’y intéresse pas ou peu.

Quel regard portez-vous sur la phase retour ?

On a des déplacements compliqués. On va d’abord recharger les batteries pendant la trêve pour être plus frais sur la durée en seconde partie de saison. On a été capables de gagner de +6 contre Granville pu encore de mettre +9 en déplacement à Vanves, mais aussi de prendre une volée contre Saint-Malo, c’est un combat permanent.

A terme, Rueil veut aller dans quelle direction ?

« C’est un vrai sujet d’actualité au sein du club. Le message est de faire au mieux pour toutes les catégories. Si on monte en N1, on serait en tout cas capable d’assumer ce statut ».