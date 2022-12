Avec une équipe féminine et masculine qui domine leur championnat respectif, Le Villemomble Handball pourrait obtenir deux montées cette saison.

Commençons cette saga du club francilien par les résultats de belle facture de l’équipe féminine qui domine outrageusement sa poule de Nationale 2 féminine. Avec l’arrivée de Sophia Fehri notamment, le club du 93 s’est donné les moyens de ses ambitions. Sa première partie de saison sans-faute avec neuf succès en autant de rencontres confirme son désir d’aller voir plus haut : « C’est la récompense du travail et de la rigueur des filles, on a une vraie belle cohésion et depuis le 2 août on travaille dur. On ne peut plus se cacher, on a des ambitions, on a envie d’aller en N1. Mais le travail est encore long pour y parvenir », relatait l’entraîneur séquano-dionysien Bouba Tangara.

Les hommes également en tête

Villemomble costaud dans la poule 3.

Constat presqu’identique pour les hommes, qui dominent la poule 3 de N2. Avec une seule défaite au compteur en dix journées, les Séquano-Dionysiens ont clairement les arguments pour tenir ce rythme. Seuls la réserve de Saran et à un degré moindre St-Brice Courcelles semblent avoir les épaules pour tenir tête aux Villemomblois.