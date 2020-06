Hand – N2F – L’AS Montigny vise la N1

Le club de l’AS Montigny HB a réalisé un joli recrutement, qui lui permet d’ambitionner légitimement la montée en N1. En tout cas, c’est le vœu du club, qui s’est attaché cinq recrues dont deux joueurs au fort potentiel avec l’ailier gauche Khouja qui évoluait en N1 du côté de Gardeen (N1) et une arrière gauche, l’une des plus prolifique de la N2 la saison dernière, avec Aminata Dembélé (Dreux, N3). Amadi (Colombes, N2), Niakaté (Meaux, Prenat) et Attal (Les Mureaux, N3) complètent le recrutement de l’effectif mené par Brahim Sadi.