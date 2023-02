L’Elite Val d’Oise annonce aujourd’hui la prolongation de contrat de l’entraîneur Christian Latulippe pour les deux prochaines saisons. Huitième actuellement de la poule élite, l’EVO n’est qu’à deux points de Mulhouse, qui occupe le deuxième strapontin pour la montée en Proligue, en tant que club détenant le statut VAP : « On se bat chaque week-end pour terminer le plus haut possible et essayer d’accrocher cette deuxième place VAO, synonyme de qualification possible à la Proligue », assure l’entraîneur franco-canadien. Sa prolongation jusqu’en 2025 est un signal fort des ambitions du club val-d’oisien.