Hand – N1F – St-Michel vers une montée historique

C’est l’une des sensations du championnat de N1F. Pas attendu à pareille fête, St-Michel Sports a dominé de la tête et des épaules la poule 2, reléguant son dauphin Serris Val d’Europe à neuf points en 16 journées disputées sur 22. Avec une seule défaite au compteur, la bande à Alexandre Taillefer a réalisé de belles prouesses pour assurer le gain de la première place. Et donc convoiter une montée historique en D2F : « On y travaille depuis janvier, au moment où l’équipe confirmait ses très bons résultats. Nous étions dans notre tableau de marche pour réunir la somme souhaité afin de valider notre budget en D2F. Maintenant, tout est redistribué, mais on a bon espoir au club d’y arriver ». Avec la Stella St-Maur déjà bien implanté en D2, ainsi que la montée de l’Entente Noisy-le-Grand/Gagny, il y aurait trois clubs franciliens la saison prochaine au stade de l’antichambre de l’élite.