Avec l’arrêt de championnats nationaux, on en sait plus sur les promus des championnats N1 et N2 féminin.

Concernant la N1F, pas de surprise pour les montées, puisque chaque premier de poule grimpe sportivement du moins en D2F. Selon nos sources, ce ne sont plus les trois derniers mais les deux derniers qui descendent en N2F. Et comme les deux premiers de chaque poule de N2 montent à l’étage supérieur, les poules de N1 seront de 14 la saison prochaine.

N1F :

St-Michel et l’Entente Noisy-le-Grand/Gagny montent en D2F.

Serris Val d’Europe, Alfortville et Palaiseau se maintiennent.

Colombes et Cergy relégués.

N2F