Hand – N1F – L’Entente Noisy-le-Grand/Gagny gagne son pari

Au gré d’une ultime victoire sur Metz avant l’épisode de coronavirus, l’Entente Noisy-le-Grand/Gagny a glané son sésame pour la D2F. L’entraîneur séquano-dionysien Safwann Khoudar exprime son soulagement.

Les championnats nationaux arrêtés définitivement, tout porte à croire que l’Entente Noisy-le-Grand/Gagny, deuxième derrière la réserve de Besançon qui ne peut pas monter, a validé sa présence en D2F ?

On attend le communiqué officiel, mais en étant devant Yutz et Strasbourg, nous sommes en pôle position pour monter. On a eu les boules de descendre la saison dernière, après avoir gagné la moitié de nos matchs, c’est une petite revanche.

Par rapport à la décision du COC de valider des montées et descentes, on vous imagine rassuré ?

Très satisfait, les choses étaient en train de prendre une bonne tournure. Surtout qu’on avait un calendrier favorable. Nous étions dans notre tableau de marche escompté. La victoire contre la réserve de Metz nous permet de valider la montée. C’est une récompense du travail fourni pour les joueuses, qui se sont investies tout au long de la saison jouée.

Comment auriez-vous vécu une 2e année en N1F ?

Cela aurait été compliqué de refaire une nouvelle année en N1. Il fallait absolument remonter. C’était une année enrichissante. Je suis très content de la montée avec l’Entente Noisy-le-Grand/Gagny, même si on aurait aimé gagner notre montée sur le terrain avec notre public.