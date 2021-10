Quel thriller hier soir au Palais des Sports de Créteil. Il a fallu la séance des jets de sept mètres pour départager Créteil et C’Chartres. C’est Valentin Aman qui a marqué le dernier jet de sept mètres qui a envoyé les Cristoliens en 1/4 de finale (40-39, t.a.b). Les Val-de-Marnais ne sont plus qu’à une victoire du Final Four de Metz en décembre. Le tirage au sort des 1/4 de finales aura lieu cette après-midi avec l’entrée en lice du PSG.