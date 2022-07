Souvent voué à des clubs de Prénational, soit le plus haut-niveau régional, l’US Palaiseau a crée la sensation samedi en s’adjugeant la coupe de France régional devant plus de 8 000 spectateurs à l’AccorHotels Arena. L’US Palaiseau (Excellence régionale) a en effet bousculé la hiérarchie pour venir à bout de Sud-Mayenne Hb (Prénational) au terme d’un mano à mano haletant et d’une séance de tirs aux buts irrespirable (27-27, 5-3 t.a.b.)