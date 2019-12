Hand – CDF H (1/8e) – Le PSG défiera le petit poucet GFCA, Ivry et Créteil face à des clubs de Proligue

Les quatre clubs franciliens sont fixés pour le tirage au sort des 1/8e de finale qui auront lieu le week-end du 1er et 2 février. Le PSG se déplacera chez le petit poucet insulaire, le GFC Ajaccio, pensionnaire de N1. Créteil et Ivry affronteront respectivement Billère et Cherbourg, deux pensionnaires de Proligue. Ils seront favoris, tout comme Tremblay qui défiera C’Chartres.

Le programme :

Créteil (Starligue) – Billère (Proligue)

Tremblay (Starligue) – C’Chartres (Starligue)

Cherbourg (Proligue) – Ivry (Starligue)

GFC Ajaccio (N1) – PSG (Starligue)