Trois équipes de LBE sont tombés à l’occasion du 2e tour. Après les éliminations de Saint-Amand et de Toulon le vendredi soir, ce fût au tour de Bourg-de-Péage de succomber à l’envie et l’enthousiasme de Noisy-le-Grand, pensionnaire de D2F (29-28). Les Louves ont réussi un sorti un grand match pour prolonger l’aventure et s’offrir le scalp d’une équipe d’élite. Ce n’est en revanche pas passé loin pour la Stella St-Maur, défait avec les honneurs par Nice (22-25).