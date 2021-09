Le derby francilien qui opposait Pontault-Combault à Ivry hier soir à Boisramé a tourné en faveur du premier nommé, plus solide et plus entreprenant dans l’ensemble (29-23). Tremblay en visite dans la Drôme pour défier Valence tentera de les imiter pour se qualifier pour le 2e tour. Un stade de compétition que ne verra pas Massy, balloté en Alsace par Sélestat (27-23).