Vainqueur à l’usure d’une équipe de l’ALM Evreux affaiblie (92-79), le Paris Basketball a tenu son rang non sans mal. Après une première période compliquée (44-44, 20e), le club parisien a su lâcher les chevaux en seconde période pour décrocher un 7e succès de rang à domicile : « On est tombés sur une équipe euroise courageuse et affaiblie, où notre début de match a été compliqué avec beaucoup trop de pertes de balle. Je n’étais pas content de mes joueurs à la mi-temps, mais petit à petit la machine s’est mise en route. L’équipe a haussé son niveau de jeu sur la seconde période, l’essentiel est acquis », soulignait l’entraîneur parisien Jean-Christophe Prat.