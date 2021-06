La donne est simple, depuis vendredi, le Paris Basketball peut monter en Jeep Elite seulement si Blois perd un de ces quatre derniers matchs. En effet, malgré une série de sept succès de rang et une ultime victoire autoritaire contre Lille (70-92), le Paris Basket a été coiffé pour la première place par Fos Provence, qui a triomphé de Nantes (71-89) décrochant le premier sésame pour la Jeep Elite. La deuxième va se jouer à distance entre le Paris Basketball qui a terminé sa saison et Blois, dont il reste quatre matchs. Les Blésois qui ont le goal-average particulier sur les Parisiens peuvent monter si et uniquement s’ils gagnent leurs quatre derniers matchs. le moindre faux-pas et ce sera le Paris Basketball qui montera en Jeep Elite. Premier élément de répondre ce soir avec un Blois – Nancy très indécis (17h).