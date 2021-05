En s’inclinant pour la 10e fois de la saison et en affichant autant de vulnérabilité face aux grosses armadas du championnat, le Paris Basketball encore vu ses limites sautaient au yeux hier après une défaite logique face à Blois (82-75). La troupe de Jean-Christophe Prat est sixième mais décroché du wagon de tête, à quatre victoires du leader Nancy et à trois victoires d’un peloton emmené par Quimper, suivi de Fos Provence et Blois.