Basket – NM2 (transferts) – Une nouvelle ère à Poissy Basket

A Poissy, il y a du remue-ménage avec un effectif la saison prochaine profondément remanié. Sept départs sont prévus : Lahontan, Closson (Cergy-Pontoise), Sauret, Bouzid, Auburtin, Sellin, Eale. Seulement deux joueurs de cette saison restent au club : Gueye et Mendes. Le président Stéphane Lecordier nous a fait savoir que trois recrues débarquent dans les Yvelines : Sébastien Michineau (Get Vosges, N1), Malamine Bah (Jalt Le Mans, N2) et Steve Moundou Missi (Neuilly-sur-Marne, N3). D’autres arrivées sont à prévoir.