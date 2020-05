Basket – NM2/NF2 (transferts) – Tremblay, Gennevilliers et le Stade Français s’agitent

Le club tremblaysien qui a annoncé l’arrivée de ses deux premières recrues – N’Diaye et Mouliom – voit deux de ses joueurs, Funerat et Ona Embo, partir sous d’autres cieux. Après une première arrivée estampillée N1 avec Schott, Gennevilliers a fait signer un deuxième jouer évoluant au niveau au-dessus avec Boubakar Diawara. En provenance du Stade de Vanves, ce grand gabarit (2m00) qui évolue au poste 4 apportera son expérience au club du GBC. Toujours dans l’optique de monter en NF1, le Stade Français a enregistré deux arrivées : Honorine Dubuis (ex-Feytiat, Albertville) au poste 1/2 et Yvette Adriaans (ex-Capitol Bascats, ALL) au poste 3/4.