Dans la lignée d’un début de saison réussi en championnat, le RAC a encore fait plus fort ce mardi soir au Stadium en dominant de la tête et des épaules Denain Voltaire, club référencé de Pro B (85-66). Si les Nordistes ont dû composer sans deux de ses artilleurs – Oguine et Löfberg – Rueil a repoussé sans trembler la menace pour filer en 1/16e de finales. Le RAC rejoindra Boulogne-Levallois et Nanterre 92, qui s’est imposé hier soir à Orléans (66-84).