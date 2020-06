Basket – Jeep Elite / Pro B – Une hypothèse de reprise le 25-26 septembre

Si l’évolution du Covid-19 semble positive, et devrait permettre la reprise avec public des championnats professionnels de basket, la LNB a diffusé en début d’après-midi un communiqué relatant du coup d’envoi de la saison 2020-2021 : « Pour la reprise des compétitions pour la saison 2020-21, le comité directeur (Ndlr : de la Ligue Nationale de Basket) a décidé de travailler sur une hypothèse de reprise lors du dernier weekend de Septembre, de façon à assurer une préparation optimale des joueurs, et avoir plus de visibilité sur les conditions d’accès du public dans les salles ».