Basket – Jeep Elite / Pro B – Rien de nouveau à l’horizon

Sans surprise, le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket (LNB) a convoqué une nouvelle Assemblée Générale le 19 janvier pour décider de la suite à donner à cette saison 2020-2021. A l’heure actuelle, aucune décision définitive n’a été prise par la Ligue. En revanche, les 36 clubs professionnels de Jeep Élite et de Pro B ont été convoqués pour une assemblée générale, qui aura lieu mardi 19 janvier, à partir de 11 h en visioconférence. Les clubs devront alors choisir s’il faut jouer ou non, et combien de matchs, pour la période du 20 janvier ou 15 février.