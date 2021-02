Basket – Jeep Elite / Pro B – Le basket pro retient son souffle

En plein cœur de la trêve internationale, le basket français va en savoir plus sur la suite ou non de la saison. Les regards sont rivés sur la date du 22 février, où la LNB va organiser une nouvelle assemblée générale. Une décision très importante y sera prise : la poursuite ou non de la Jeep Elite de la Pro B. Avant que le vote ne se tienne, tout pourrait se jouer dès ce jeudi. Les présidents des 36 clubs des deux premières divisions du basket masculin français vont se réunir pour décider de la direction à prendre