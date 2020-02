Après avoir battu Monaco il y a deux semaines (80-71), Boulogne-Levallois s’est offert un deuxième cador (69-79) et relance la course aux premières places puisque l’Asvel est rejointe au sommet du classement par Monaco et Dijon. Les joueurs de Frédéric Fauthoux confortent, eux, leur quatrième place avec trois victoires de retard sur le trio.