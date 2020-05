Basket – Jeep Elite – Fauthoux quitte Boulogne-Levallois

Après cinq belles années du côté de Boulogne-Levallois, Frédéric Fauthoux a décidé à un an de la fin de son contrat de relever un nouveau défi. Si ce dernier n’a pas encore été officialisé, tout porte à croire que l’ancien joueur de l’Elan Béarnais prendrait la direction de l’ASVEL. Quelques jours après le départ de Boris Diaw, c’est un nouvel homme fort qui quitte le bastion francilien. Le club altoséquanais a ainsi envoyé un communiqué de presse ce jour : « Freddy nous a fait part cette semaine de sa volonté de quitter le club. Il souhaite donner une suite différente à sa carrière.

Même s’il est encore sous contrat jusqu’en 2021, nous comprenons sa décision et avons trouvé un accord avec lui pour une séparation en fin de saison. Nous ne souhaitions évidemment pas nous opposer à son départ. On ne retient pas quelqu’un qui veut partir ».