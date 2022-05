Dans la course au Top 8, Nanterre a sans doute perdu plus qu’un match ce mardi soir contre Dijon (79-88). Avec ce revers, le club des Hauts-de-Seine est quasiment hors-course pour les play-offs à deux journées de la fin. Craquant dans les grandes largeurs en seconde période chez le dernier Châlons-Reims (109-77), le Paris Basket n’est pas encore mathématiquement maintenu. Très mauvaise opération pour Boulogne-Levallois qui perd deux places et se retrouve troisième du classement après une défaite à Cholet l’équipe en forme du moment.