Paris poursuit lui sa belle remontée en enchaînant un troisième succès face au Portel ce dimanche à la Halle Carpentier (85-77). Le club parisien est désormais 10e ex-aequo avec Nanterre et Nancy. Ismaël Kamagaté (17 points, 9 rebonds, 3 contres) et Axel Toupane (18 points, 8 rebonds, 4 passes) et Juhann Begarin (17 points, 6 passes) ont sorti le grand jeu pour enfoncer un peu plus Le Portel, dernier du championnat.