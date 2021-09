Le club val-d’oisien connaît un début de saison plus que chaotique. En effet, avec trois revers en autant de rencontres, le parcours est déjà singulièrement décevant. Et pourtant, les Franciliennes n’ont pas démérité face aux réserves de Rennes (19-21) et Nantes (25-23), mais ont clairement manqué de souffle ce samedi face à Harnes (31-26). Rédemption d’ores et déjà attendue ce samedi à la maison avec la réception d’une équipe havraise, également à la recherche de son premier résultat positif de la saison.