Volley – Nationaux (N2/N3) – Pause pour six semaines

Les fédérations sportives à tour de rôle annoncent de nouvelles modalités pour leur championnat. Et ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour la pratique. Suite aux dernières annonces du gouvernement, le bureau exécutif de la FFVolley réuni en urgence ce lundi a décidé de faire une pause de 6 semaines dans l’ensemble des championnats nationaux seniors de Nationale 2 et Nationale 3. Le bouton pause est enclenché pour une durée de 6 semaines à compter du lundi 26 octobre et ce jusqu’au 7 décembre 2020.