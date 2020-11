Le comité directeur de la Ligue n’a pas décidé, lundi soir, l’arrêt de ses compétitions à huis clos pour la durée du confinement. Il y a seulement un report des journées du week-end en Ligue AF et AM, car il y a trop d’équipes étant touchées par le Covid-19. La Ligue BM et ses quatre matchs par journée continueront toutefois. La LNV a assuré en revanche que les championnats se poursuivront malgré le confinement.