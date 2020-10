Pour son deuxième match en trois jours, le Paris Volley n’avait pas les armes pour contrecarrer le club de Narbonne, qui enchaîne de son côté par un 3e succès de rang (0-3). Pas les ressources physiques pour soutenir la comparaison, après la débauche d’énergie de mardi lors de son premier succès de la saison contre Nantes-Rezé (1-3). Et surtout pas les ressources humaines, avec un Lawani hors-sujet et les absences toujours préjudiciables de deux de ses cadres (Gotsev et Overbeeke).