Vainqueur avec brio du troisième Montpellier hier (3-0), le Plessis-Robinson a réalisé une super opération comptable. En plus de se mettre à l’abri dans l’optique du maintien, le PRVB est revenu même dans la course aux play-offs. L’accessit de la 8e place occupée par le Paris Volley – défait vendredi par Tourcoing (3-1) – n’est plus qu’à deux longueurs. La course pour le Top 8 s’annonce haletante.