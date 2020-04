Volley – Ligue AM/AF/BM – La saison arrêtée

Comme pressenti, il n’y aura pas de reprise de la saison 2019-2020 des championnats de Ligue AM, Ligue AF et Ligue BM. Le comité directeur de la Ligue nationale de volley, réuni ce vendredi, a en effet voté un arrêt définitif de ces trois championnats, tout en mentionnant les clubs qualifiés pour l’Europe et une montée et une descente. Si aucun titre de champion ne sera décerné, l’heure est la déception pour Nice, rétrogradé en LBM, pour Mougins qui sera en Elite la saison prochaine et au bonheur en revanche pour Cambrai qui accède à la Ligue AM. Pour les clubs franciliens, le statu-quo demeurera pour la saison prochaine : le Paris Volley qui ne sera pas européen sera dans le wagon de l’élite, tandis que Paris St-Cloud et le Plessis-Robinson conservent logiquement leur place respectivement en LAF et LBM.