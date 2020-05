Volley – Ligue AF (transfert) – Darthuy, la 9e et dernière recrue des Mariannes

Le club du Stade Français Paris St-Cloud a annoncé aujourd’hui l’arrivée de sa dernière recrue en perspective de la saison prochaine. Il s’agit d’une réceptionneuse-attaquante de 24 ans, bien connue dans l’Hexagone pour avoir évolué à Istres, l’ASPTT Montpellier et Evreux. Adriana Darthuy (24 ans, 1m76) a passé ces trois dernières années aux Etats-Unis dans l’Université Tarleton State. Le club parisien, ambitieux pour la saison prochaine, a bouclé son recrutement. Darthuy s’ajoute à la longue de recrues : Stojiljkovic (Maribor, SLO), Salkute (Pays d’Aix-Venelles), Corral (Galati, ROU), Burzanovic (Luka Bar, MON), Boonstra (Beveren, BEL), Oblad (Kaposvar, HON), Lemmens (Wiesbaden, ALL), Richey (Indias de Mayagüez, CHI), Darthuy (Tarleton State, USA). Seules deux joueuses restent au club : la centrale Nicole Szyba et la libéro Auriane Biemel.