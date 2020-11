En Elite masculine et féminine, le championnat poursuit malgré encore des matchs reportés en raison du Covid-19. Chez les filles, Levallois a étrillé Malakoff (3-0) samedi soir et grimpe à la 3e place, derrière Clamart et Bordeaux Mérignac qui a fait chuter le leader Evreux pour la première fois de la saison. Chez les garçons, seul le PUC a joué, mais les Pucistes n’ont pas existé chez le deuxième du classement Beauvais (3-0).