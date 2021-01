Volley – Elite (J11) – Levallois sauve l’honneur

Retrouvez les faits marquants de la 11e journée d’élite féminine et masculine.

Elite F :

Statu-quo en tête du championnat, où on retrouve le trio Evreux-Sens-Levallois. Les Levalloisiennes qui n’ont pas perdu de temps sur le parquet de Villejuif (0-3), préparant au mieux le choc samedi prochain contre Sens. Malakoff comme prévu n’a pas existé chez le leader Evreux (3-0), tandis que Clamart a quasiment dit adieu à ses ambitions de play-offs après un revers contre l’IFVB (3-2).

Elite M :

Dans un match à ne pas perdre dans la course au maintien, Villejuif s’est incliné du côté d’Arles, mais se console avec un point (3-2). Toutefois, l’USV est dernier de la poule A. Dans la poule B, le PUC et Charenton sont complètement passés au travers respectivement d’Avignon (0-3) et Harnes (0-3).