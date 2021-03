Après sa qualification décrochée samedi pour les play-offs contre Saint-Chamond (3-1) Levallois va aborder les play-offs avec quatre unités. Si la montée en Ligue AF n’est pas l’objectif, le club des Hauts-de-Seine va essayer de se servir de ces six matchs de haut vol pour emmagasiner de l’expérience. La bande à Fred Havas croiseront le fer avec les trois premiers de la poule A : St-Dié-des-Vosges, Quimper et Harnes. Le premier match est prévu à domicile, mais reste à savoir contre qui et à quelle date. En effet, avec le report le week-end dernier du match entre Harnes et Quimper, on ne sait pas quand ce match aura lieu. Une incidence pour la première et deuxième place de l’autre poule.